وائل جمعة: 4 أهداف تفصل محمد صلاح عن لقب الهداف التاريخى للريدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى وائل جمعة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق التوفيق لمحمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى فى الحصول على لقب الهداف التاريخى للنادى الانجليزى.

وكتب وائل جمعة عبر تويتر، "صلاح على بعد 4 أهداف ليصبح الهداف التاريخي ليفربول في دوري أبطال أوروبا.. بالتوفيق إن شاء الله".

ويتصدر الأسطورة ستيفين جيرارد قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول في المسابقة الأبرز في القارة العجوز برصيد 21 هدف، وإذا سجل صلاح 3 أهداف سيعادل رقم جيرارد ،ويحل النجم السنغالي ساديو ماني فى المركز الثالث برصيد 16 هدفا، فيما يحتل البرازيلي روبرتو فيرمينو المركز الرابع برصيد 14 هدفا.

#صلاح على بعد 4 أهداف من أن يصبح الهداف التاريخي لـ #ليفربول في دوري أبطال أوروبا.. بالتوفيق إن شاء الله

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