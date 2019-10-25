شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن سفر محمد محمود إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن محمد محمود لاعب الفريق سوف يغادر إلى ألمانيا خلال الأيام القادمة لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

أضاف عبد الحفيظ أن اللاعب يمتلك تأشيرة ألمانيا وتشهد الساعات المقبلة التنسيق مع الجانب الطبي الألماني الذي سيتولى إجراء الجراحة للاعب بعد التأكد من إصابته بقطع في الرباط الصليبي بعدما غادر مران الفريق أمس الأول متأثرا بإصابته، حيث أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويمتلك محمد محمود "تأشيرة" المانيا الأمر الذى يُسهّل ويُعجّل من سفره إلى المانيا للخضوع لهذه الجراحة للمرة الثانية بعدما سبق وأجراها في يناير الماضي.

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محمد محمود انضم للأهلي قادما من وادي دجلة في يناير الماضي، شارك في 71 دقيقة فقط منذ تعاقده مع الأهلي 14 دقيقة في مباراة بيراميدز و57 دقيقة في مباراة سموحة التي أصيب بقطع الرباط الصليبي الأول بها.

وبعد أن شارك فى 71 دقيقة فقط مع المارد الأحمر، تعرض للإصابة يوم 8 يناير الماضى، ثم عاد اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه يوم 14 أكتوبر الحالى، لتصبح مدة غيابه عن الأهلى 279 يوم، ولم يشارك اللاعب فى أى مباراة رسمية، ثم تعرض للإصابة فى القدم الثانية خلال مشاركته فى التدريبات أمس الأربعاء 23 من الشهر الجارى.