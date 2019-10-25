نجوم بدون رباط صليبي .."وحش" ميلان أذهل الأطباء .. ومحمد محمود أخر الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

صدمة جديدة تعرض لها الأهلي بإصابة نجمه الشاب محمد محمود بقطع فى الرباط الصليبي بعد عودته لتوه من نفس الإصابة التي غاب بسببها نحو 10 أشهر عن الملاعب

ويصاحب إصابة القطع فى الرباط الصليبي للركبة (ACL) آلام مبرحة وتورم فى الركبة وفي أغلب الأحيان لا يستطيع اللاعب ثني ركبته وتحتاج فى أغلب الأحيان إلى تدخل جراحي ويغيب اللاعب بسببها 6 أشهر على أقل تقدير إلا أن هناك 5 كسروا هذه القاعدة وهم :



1- محمد محمود

محمود شارك لأول مرة أساسياً مع الأهلي منذ انتقاله إليه فى فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي ضد سموحة وتعرض للإصابة فى الدقيقة 48 من المباراة قبل أن يخضع للفحص الطبي والعلاج ليعود إلى الملعب مرة أخرى ويشارك نحو 10 دقائق ليتم استبداله فى الدقيقة 58.

وقتها رأى طبيب الأهلي خالد محمود أن التشخيص الأولي يفيد بإصابةمحمود بجزع فى الركبة إلا أن الفحوصات التى أجرها اللاعب أثبتت تعرضه للإصابة بقطع للرباط الصليبي، وسط ذهول الفريق الطبي كون اللاعب شارك 10 دقائق متحاملاً.

2-"الوحش" جاتوزو

في 2008 تعرض الإيطالي جينارو جاتوزو أيقونة ميلان الإيطالي إلى إصابة صعبة بعد 10 دقائق من بداية مباراة فريقه ضد كاتانيا .

وأكمل جاتوزو المباراة بأكملها ليجري بعدها مباشرة فحوصات طبية أثبتت تعرضه لقطع فى الرباط الصليبي وسط دهشة الأطباء من قدرة اللاعب على اللعب 80 دقيقة بهذه الإصابة، حسب ما ذكر فى وقت بصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.

3- المقاتل " فيرناندو جاجو



إصابة فيرناندو جاجو نجم خط وسط منتخب الأرجنتيني كانت مماثلة لمحمد محمود، ولكن الظروف كانت مختلفة، حيث أبلغ اللاعب بحجم الإصابة، ولكنه أصر على استكمال المباراة.

وفى 2018، واجهت الأرجنتين بيرو ضمن التصفيات اللاتينية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم وموقف راقصي التانجو فى غاية السوء.

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وتعرض جاجو للإصابة فى مباراته الدولية الأولى بعد عشر دقائق فقط من نزوله ورد على الجهاز الطبي الذى أخبره بحجم الإصابة قائلا: "لا يهمني، اسمحوا لي أن ألعب، اربطها فقط وسأكمل المباراة، هذه مواجهة مهمة ولن أخرج.. اربطها فقط".

4- مروان محسن

فى نهاية يناير من عام 2017 أثبت الفحوصات التى خضع لها مروان محسن مهاجم منتخب مصر والأهلي إصابته بقطع فى الرباط الصليبي بمباراة المغرب.

وشارك مروان بمباراة مصر ضد المغرب التى اقيمت في بدور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 الجابون وسقط فى الدقيقة 48 من المباراة وخضع للعلاج قبل أن يعود مرة أخرى للملعب.

وجاء التشخيص المبدئى للإصابة جزع فى الركبة أيضاً قبل أن تثبت الفحوصات تعرضه للقطع بالرباط الصليبي.

وتعرض طبيب المنتخب محمد أبوالعلا، للانتقادات أيضاً كخالد محمود طبيب الأهلي بسبب استمرار اللاعب في الملعب بعد خروجه مصابا، مما تسبب في تفاقم الإصابة.

5- عمرو جمال

فى الـ 27 من أكتوبر عام 2017 تعرض عمرو جمال مهاجم الأهلي لضربة موجعة اثناء مباراة الأحمر والأسيوطي التى اقيمت فى إطار الجولة السادسة من الدوري موسم 2014-2015.

عمرو جمال المهاجم الأساسي للمنتخب والأهلي فى هذا الوقت تعرض للإصابة فى نهاية الشوط الأول بعد التحام مع حارس الأسيوطي ليتلقى العلاج من خالد محمود طبيب الأحمر ويعود لاستكمال المباراة بعد تلقي العلاج قبل أن يخرج .

وأثبت الأشعة تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي وغضروف الركبة وغيابه أن الفريق.