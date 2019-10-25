الزمالك يمنح دوري أبطال إفريقيا رقما قياسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تشهد مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة استثنائية هذا الموسم، في ظل مشاركة عشرة فرق سبق لها التتويج بلقب المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى.

ولحق الزمالك بركب المتأهلين إلى دور المجموعات بعد فوزه على ضيفه جينيراسيون السنغالي (1-0) في إياب دور الـ32 للمسابقة، ليتأهل مستفيدًا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض بعد خسارته في السنغال (2-1).

وكانت المباراة صاحبتها أزمة كبيرة، حيث رفض الفريق السنغالي خوضها في ملعب "برج العرب" بمدينة الإسكندرية الشهر الماضي، مفضلًا خوضها في ملعب "بتروسبورت"، قبل أن يقرر كاف إعادتها أمس الخميس في السلام بالقاهرة.

ويمثل مصر في دور المجموعات الناديان الأكبر في إفريقيا، الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (ثمانية ألقاب)، ومنافسه الزمالك، الفائز باللقب خمس مرات في أعوام 1984 و1986 و1993 و1996 و2002.

ويتواجد فريق مازيمبي الكونجولي الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة بالتساوي مع الزمالك، بجانب الترجي التونسي، بطل المسابقة 4 مرات والذي توج باللقب في نسختيه الأخيرتين، والرجاء المغربي، حامل اللقب ثلاث مرات.

كما تأهل أيضا من المغرب فريق الوداد، الذي فاز باللقب مرتين آخرهما على حساب الأهلي عام 2017، بجانب شبيبة القبائل الجزائري، الحائز على البطولة مرتين عامي 1981 و1990.

وهناك 3 أندية سبق لها الحصول على اللقب في مناسبة وحيدة، وهي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، الفائز بالكأس عام 2016 على حساب الزمالك، النجم الساحلي التونسي 2007، وفيتا كلوب الكونجولي المتوج بنسخة 1973.

وبالتالي، تحفل هذه النسخة برقم قياسي فريد، حيث ستضم البطولة أبطال 32 نسخة سابقة من أصل 55 نسخة أقيمت منذ انطلاقه لأول مرة عام 1964، وهو ما ينذر بمسابقة هي الأقوى منذ سنوات طويلة نظرا لقوة المنافسين.

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وكان الرقم القياسي لأكثر عدد الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات والتي سبق لها الفوز بالبطولة هو تسعة فرق في النسخة الماضية للمسابقة، منذ أن تم اعتماد نظام المجموعات بدءً من دور الستة عشر بدلا من دور الثمانية في عام 2017.

ويمثل الكرة العربية في مرحلة المجموعات تسعة فرق، بينهم اتحاد الجزائر الذي صعد لنهائي البطولة عام 2015، والهلال السوداني الذي تأهل لنهائي البطولة عامي 1987 و1992، وما زالا يبحثان عن لقبهما الأول في البطولة حتى الآن.

وتسعى 4 أندية أخرى للحصول على لقب البطولة للمرة الأولى، وهي: بلاتينيوم الزيمبابوي وبيترو أتلتيكو وأول أغسطس الأنجوليين وزيسكو يونايتد الزامبي، مع العلم أن المجموعة الرابعة الأقوى، إذ تضم 4 فرق سبق لها التتويج باللقب.

مجموعات دوري أبطال إفريقيا (2019-2020):

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونجولي (بطل)، زيسكو يونايتد الزامبي، أول أغسطس الأنجولي، الزمالك (بطل).

المجموعة الثانية: الأهلي (بطل)، النجم الساحلي التونسي (بطل)، الهلال السوداني، بلاتينيوم الزيمبابوي.

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، الوداد المغربي (بطل)، بيترو أتلتيكو الأنجولي، صنداونز الجنوب إفريقي (بطل).

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي (بطل)، الترجي التونسي (بطل)، شبيبة القبائل الجزائري (بطل)، فيتا كلوب الكونجولي (بطل).

يُذكر أن الأهلي، الذي تأهل لنهائي المسابقة مرتين في آخر ثلاث نسخ، يستهل مشواره في دور المجموعات بمواجهة النجم في نهاية نوفمبر بتونس، بينما يلتقي الزمالك، الساعي لاستعادة اللقب الأول منذ 2002، أمام مازيمبي في الكونجو.