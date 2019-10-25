الأهلي: لن نخوض وديات قبل المعسكر.. ومحمود يطير إلى ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق لن يخوض أية مباريات ودية قبل السفر إلى الخارج نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، لخوض معسكر إعداد مصغر استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا، على أن يستأنف المران بعد غدٍ الأحد، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الفريق سيكتفي بخوض التدريبات اليومية حتى موعد السفر إلى إحدى الدول العربية في الموعد السابق ذكره.

وأوضح عبد الحفيظ أن مكان المعسكر لم يتحدد بعد، حيث تشهد الساعات المقبلة حسم الأمر بعد المفاضلة بين الإمارات والكويت وعمان.

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من جانبه، أكد مدير الكرة بالأهلي أن محمد محمود لاعب الفريق سيغادر إلى ألمانيا خلال الأيام القادمة لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد تعرضه للإصابة في الركبة خلال التدريبات أول أمس الأربعاء.

وأضاف أن اللاعب يمتلك تأشيرة ألمانيا، وتشهد الساعات المقبلة التنسيق مع الجانب الطبي الألماني، الذي سيتولى إجراء الجراحة للاعب بعد التأكد من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد الجهاز الفني للأهلي أن حسام عاشور قائد الفريق تعافى من الإصابة بكدمة في ركبته.

وأضاف أن اللاعب شارك في تدريبات الكرة أمس الخميس بعد تعافيه تماما من الإصابة عقب خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي استمر عدة أيام لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.