الخليج 365 يكشف حقيقة دور فايلر في انشاء سور الأهلي بملعب "التتش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

يستكمل الأهلي اجراءاته التى شرع في البدء فيها منذ الموسم الماضي من أجل الحفاظ على سير العمل داخل الفريق الأول لكرة القدم بمعقله بمقر الجزيرة.

وقالت بعض التقرير الصحفية إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأهلي طلب انشاء "سور" يحيط بملعب مختار التتش للحفاظ على سرية التدريبات.

وأفاد مراسل الخليج 365 إن السور المحيط بملعب "مختار التتش" بدأ العمل فيه منذ الموسم الماضي وتحديداً في عهد الأوروجوائي مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للنادي ثم توقف .

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السور عبارة عن سلك شبكي يحيط بأرجاء الملعب بمحاذاة المنطقة الاجتماعية التي تطل عليه وفور الانتهاء منه ستغلف المنافذ الشبكية في السور بـ "بانرات" للرعاة.

وشهد الموسم الماضي انتشار مقاطع فيديو للوحدات التدريبية التى ينفذها الجهاز الفني السابق وهو ما أثار انتقادات وتحليل لأداء بعض اللاعبين والتدريبات المنفذة.

ويرغب النادي الأحمر أيضاً في تنظيم وجود المراسلين من وسائل الإعلام المختلفة بما لا يخل بمصلحة الفريق الأول.