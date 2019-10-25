كوليبالي يحتفل بعد جاهزيته لمواجهة الأهلي في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم النجم الساحلي التونسي، عن سعادته بعد انتهاء أزمة عودته للمشاركة من جديد عقب إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واحتفل صاحب الـ24 عاما في رسالة كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "حين يكون الله معك سيكون كل شيء ممكنًا، شكرا لله".

وأعلن الأهلي أمس الخميس انتهاء أزمة لاعبه السابق بعدما توصلت إدارة النادي التونسي لاتفاق مع مسؤولي القلعة الحمراء لإنهاء الأزمة (طالع التفاصيل).

وعلم الخليج 365 أن مسؤولي النجم سيقسطون المبلغ البالغ 1.450 مليون دولار، على 3 مراحل كالتالي: 500، 500، 450 خلال سنة ونصف.

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وكان كوليبالي انضم للأهلي عام 2017، لكنه رحل بشكل مفاجئ دون الحصول على استغناء، قبل أن ينضم إلى النجم الساحلي في مايو الماضي حيث وقّع على عقد لمدة أربع سنوات.

وشارك المهاجم الإيفواري مع الأهلي حين كان حسام البدري مدربا للفريق، وخاض 12 مباراة أحرز خلالهم ستة أهداف.

ووضعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا النجم الساحلي مع الأهلي في المجموعة الثانية، بجانب فريقي الهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

يُذكر أن كوليبالي سيكون متاحا لمواجهة الأهلي بعد قيده ضمن القائمة الإفريقية للنجم، إذ يحل الأحمر ضيفا على الفريق التونسي في الجولة الأولى قبل أن يلتقي الفريقان في مصر خلال الجولة الخامسة.