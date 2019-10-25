اتحاد السباحة ينظم احتفالية ضخمة باليوم العالم للفينا

قرر اتحاد السباحة برئاسة ياسر ادريس تنظيم احتفالية لتكريم الابطال القدامي المشاركين في الاولمبياد وبطولات العالم والبطولات القاريه ممن حققوا انجازات منذ عام 1910 وذلك علي هامش الاحتفال باليوم العالم للاتحاد الدولي للسباحة "فينا" . كما يكرم اتحاد السباحة علي هامش هذه الاحتفالية كل من رؤساء مجالس ادارة الاندية، واعضاء مجالس ادارات الاندية من السباحين السابقين، بجانب تكريم ابطال سباحين الماستر الحاليين المحققين لانجازات دولية، وجميع مدربي الانديه في جميع ألعاب الماء، وجميع حكام ألعاب الماء . ألعاب الماء، وجميع حكام ألعاب الماء . ويسعي الاتحاد لتنظيم احتفالا تاريخياً يليق بانجازات السباحة المصرية علي مر تاريخها . ومن المنتظر ان يتم تحديد الموعد خلال شهر فبراير المقبل بعد الانتهاء من تجميع الاسماء من نتائج البطولات الدوليه بالتعاون مع قدامي اللاعبين ولجان الاندية المختلفة .

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