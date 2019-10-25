اليوم.. العين في مواجهة صعبة أمام الفجيرة بالدوري الإماراتي

يلتقي فريق العين نظيره الفجيرة في الرابعة والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي" .

ووصف مجيد بوقرة مدرب الفجيرة اللقاء بأنه صعب للغاية نظراً لأن العين من الفرق المرشحة للقب الدوري لذلك يسعي اليوم للفوز علي الفجيرة، لكن فريقي يطمح أيضاً للفوز واستغلال

عامل الأرض والجمهور للخروج بنتيجة مرضية تعوضنا عن النقاط التي فقدنها أمام كلباء والتي تعددت فيها الأخطاء لكن الجهاز الفني عجز عن تجنبها خلال الفترة الماضية.

أما علي الجانب الآخر، فقد أنهى العين تدريباته الأخيرة أمس بقيادة مدربه إيفان

ليكو الذي حرص علي إخضاع اللاعبين لأسلوب مختلف في اللعب والذي ركز فيه علي الهجوم.

وأكد إيفان ليكو المدير الفني للعين أن الفريق سيدخل مباراة الفجيرة لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط مع احترام قدرات الفريق المنافس، لكن الأمر يتطلب العمل الجماعي والروح العالية.

يتصدر العين المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 9 نقاط أما الفجيرة فيتصدر المركز السابع برصيد 6 نقاط من فوزين علي الوحدة وخورفكان.