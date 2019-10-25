الأهلي يرفض الوديات قبل المعسكر الخارجي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق لن يخوض أي مباريات ودية قبل السفر إلى الخارج نهاية الشهر

الجاري أو مطلع الشهر المقبل؛ لخوض معسكر إعداد مصغر؛ استعدادًا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

أضاف أن الفريق سيكتفي بخوض التدريبات اليومية حتى موعد السفر إلى إحدى الدول العربية في الموعد السابق ذكره.

أوضح عبد الحفيظ أن مكان المعسكر لم يتحدد بعد، حيث تشهد الساعات المقبلة حسم الأمر بعد المفاضلة بين الإمارات والكويت وعمان.