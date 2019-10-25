الأهلي يستأنف تدريباته.. الأحد

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بعد غدٍ الأحد؛ استعدادا للمرحلة المقبلة. وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا السبت، في ظل البرنامج الذي وضعه المدير الفني.

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز. منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا السبت، في ظل البرنامج الذي وضعه المدير الفني.يذكر أن الأهلي يستعد لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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