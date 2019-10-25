اليوم .. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي بمشاركة 27 لاعبًا

ينطلق اليوم الجمعة، معسكر المنتخب الوطنى الأولمبي، تحت قيادة شوقى غريب، استعدادًا للمشاركة فى بطولة الإمم الإفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٨ إلى ٢٢ نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

واستدعى غريب قائمة تضم 29 لاعبًا سيعتمد عليهم لتحقيق حلم المنتخب الأولمبى بتضميد جراح 2019، بعد خروج المنتخب الأول من أمم إفريقيا للكبار، بحصد لقب أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ومن ثم التأهل إلى الأوليمبياد وإسعاد جماهير الكرة المصرية بالتأهل إلى أوليمبياد طوكيو بعد غياب منذ آخر مشاركة فى دورة لندن 2014.

ولا شك أن بدء معسكر المنتخب الأولمبى فى موعد مبكر عما كان محددًا فى السابق يوم 28 أكتوبر يحمل فى طياته فائدة كبيرة للجهاز الفني، والذى سيكون أمامه بذلك مزيد من الوقت لترتيب أوراقه قبل بدء نهائيات أمم إفريقيا.

وانتهى الاجتماع الأخير للجهاز الفني، فى ضوء المستجدات التى حدثت على جدول مسابقة الدورى الممتاز، باتفاق لتقسيم البرنامج على ثلاثة مراحل تبدأ الأولى بمعسكر مفتوح خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ أكتوبر الحالى، يؤدى خلالها الفريق مرانه على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة.

ووافق شوقى غريب على أن يكون مران يوم

٢٧ أكتوبر فى الخامسة مساء مفتوحًا لكل وسائل الإعلام، فى حين تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من ٢٨ أكتوبر وحتى ٢ نوفمبر خارج القاهرة، بينما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة يوم ٣ نوڤمبر بالقاهرة وتستمر حتى انطلاق البطولة.

وشهد الاجتماع عرضًا شاملًا من الدكتور أيمن زين للملف الطبى الشامل لكل لاعب والتقارير الطبية للإصابات والجدول الزمنى للتعافى منها.

كما استعرض الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب كل الأمور الإدارية الخاصة بالفريق من استعداد لتسجيل القائمة النهائية وأماكن الإقامة والزى الخاص باللاعبين فى البطولة وكذلك الاطمئنان على ملاعب التدريبات والتنقلات.

ثم عقد الكابتن شوفى غريب اجتماعاً بجهازه الفنى المعاون، حيث تم الاطمئنان على وائل رياض مدرب الفريق الذى أجرى جراحة أمس الأول وتمنى الجميع له السلامة.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بعد اجتماعه اختيار قائمه تضم ٢٧ لاعبًا للمعسكر وسيتم اختيارالقائمة النهائية التى تضم 21 لاعبًا، يوم٢٩ أكتوبر، وشهدت قائمة المنتخب الأوليمبى ثلاثى الإسماعيلى محمد صادق وأحمد أيمن وعبدالرحمن مجدى واستبعاد وجيه عبدالحكيم.

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كما ابتعد محمد محمود لاعب النادى الأهلى عن صفوف المنتخب الأوليمبى بعد تعرضه للإصابة بالرباط الصليبى للمرة الثانية.

وضمت القائمة كل من: حراسة المرمى: عمر رضوان (الجونة)- عمر صلاح (سموحة)- محمد صبحى (الزمالك)- مصطفى شوبير (الأهلى).

خط الدفاع: أسامة جلال (إنبى)– محمود مرعى (وادى دجلة)– محمود الجزار (الجونة)– أحمد رمضان «بيكام» (وادى دجلة)– محمد عبدالسلام (الزمالك)– محمد صادق (الإسماعيلى)– أحمد أبوالفتوح (سموحة)– أحمد أيمن (الإسماعيلى)– كريم العراقى (المصرى).

خط الوسط: أكرم توفيق (الجونة)– غنام محمد (الإنتاج الحربي)– عمار حمدى (الأهلي)– ناصر ماهر (سموحة)– أحمد حمدى (الجونة)– رمضان صبحى (الأهلي)- طاهر محمد (المقاولون)- إمام عاشور (الزمالك)- عبدالرحمن مجدى (الإسماعيلي).

خط الهجوم: مصطفى محمد (الزمالك)- صلاح محسن (الأهلي)- أحمد ياسر ريان (الجونة)- ناصر منسى (طلائع الجيش).

وفى نهاية الاجتماع تعاهد الجميع على بذل أقصى جهد والإخلاص فى العمل من أجل تحقيق إنجاز للكره المصرية يسعد الملايين من الشعب المصرى الذى يتطلع لتحقيق الانتصارات والعودة إلى منصات التتويج على مستوى المنتخبات الوطنية، مقدمًا الشكر لاتحاد الكرة وكل أجهزة الدولة والإعلام على مساندتهم للمنتخب خلال هذه المرحلة.

فى سياق متصل، قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول عدم ضم لاعبى المنتخب الأولمبي، خلال معسكر شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لتصفات بطولة أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون.

وجاء قرار البدرى لمنح لاعبى الأوليمبى أكبر قدر من التركيز للمشاركة فى البطولة الإفريقية وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين بأن يكون للمنتخب الأولمبى الأولوية فى البطولة بالاحتفاظ بجميع لاعبيه نظرًا لأهمية التصفيات.