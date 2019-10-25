ميتشو يفاضل بين إقامة معسكر للزمالك في أكتوبر أو السفر للإمارات

يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك جلسة مع الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأول اليوم الجمعة لمناقشة عدة عروض تلقاها أمير بشأن اقامة معسكر للفريق فى فترة توقف مسابقة الدورى لمدة شهر بسبب استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمنتخبات تحت ٢٣ سنة والتى ستنطلق يوم ٨ نوفمبر المقبل.

ويفاضل المدير الفنى بين معسكر محلى سواء فى مدينة ٦ أكتوبر أو الجونة أو إقامة المعسكر فى إحدي الدول العربية سواء السعودية

أو الإمارات العربية المتحدة وإن كان الأقرب أن يكون المعسكر داخل مصر بسبب عدم اكتمال صفوف الفريق، نظرا لغياب عدد من اللاعبين سيكونون متواجدين بين صفوف المنتخبات الوطنية ومن المقرر أن يتم الاتفاق على لعب عدة مباريات ودية خلال المعسكر.

ويهدف الصربى ميتشو إلى عمل فترة إعداد جديدة تحت إشرافه، نظرا لتوليه المسئولية مع بداية الموسم واكتشاف أن عددا من لاعبى الفريق

الأساسيين لم يخوضوا فترة إعداد، ما أثر ذلك على معدل اللياقة البدنية وهو ما دفع إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور الى الموافقة على التعاقد مع مدرب الأحمال الاسبانى رودريجيز والذى سيقوم خلال فترة التوقف بعمل إعداد بدنى قوى للاعبين منهم أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وإمام عاشور وإسلام جابر ومصطفى فتحى بالإضافة إلى الإشراف على برنامج التأهيل الخاص بالمصابين محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد حسن ومحمد عبدالغني.

فى الوقت الذى وافق فيه مجلس الإدارة على سفر لاعب خط الوسط محمود عبدالعزيز إلى ألمانيا بصحبة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق لإجراء عملية جراحية فى الرباط الصليبي.