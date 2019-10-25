المقاصة يحذر من استمرار أخطاء التحكيم.. وميدو يعالج مشاكل الهجوم

حذر مسئولو نادى مصر للمقاصة من استمرار الأخطاء التحكيمية فى الفترة القادمة خاصة أن الفريق تعرض لظلم فادح فى المرحلة الماضية على حد تأكيدات وليد هويدى مدير الكرة بالفريق الفيومى.

وقال «هويدى» إن الأخطاء التحكيمية لعبت دوراً فى عدم فوز الفريق بعد أن تم احتساب الهدف الثانى لوادى دجلة من تسلل واضح وهو ما اعترف به كل خبراء التحكيم فى الاستوديوهات التحليلية بجانب أن حامل الراية ألغى هدفاً صحيحاً للمقاصة فى الشوط الأول مطالباً جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بمحاسبة أى

حكم يخطئ حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور.

وأكد أن المقاصة يعانى من مسلسل الأخطاء التحكيمية هذا الموسم وكانت السبب فى خروج الفريق من كأس مصر وكانت واضحة للجميع واعترف بها المحللون كما خسر المقاصة أكثر من 5 نقاط فى الدورى حتى الآن بسبب مسلسل الأخطاء التحكيمية.

ويعكف الجهاز الفنى للمقاصة على وضع خطة لإعداد الفريق خلال فترة توقف الدورى بعدما طلب أحمد حسام ميدو المدير الفنى

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إقامة 3 أو 4 مباريات ودية للحفاظ على جاهزية اللاعبين.

وأعرب أحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة، عن رضاه بما قدمه الفريق فى الفترة الماضية من عمر الدورى وحصد 7 نقاط من 5 مباريات واقتناص الفوز على المصرى والتعادل مع وادى دجلة.

ومنح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام للتغلب على الإجهاد مشددا على أهمية فترة التوقف القادمة للدورى بسبب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما التى تستضيفها مصر من أجل إعادة ترتيب الأوراق.

وأوضح «ميدو» أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء لتفادى تكرارها بعد استئناف مشوار الدورى مؤكدا أنه سيتم وضع عدة حلول للجانب الهجومى بجانب مناقشة بعض الأمور التكتيكية فى الضغط واستخلاص الكرة.