الأزمة المالية تهدد برامج الإعداد لأوليمبياد طوكيو

طالب عدد كبير من نجوم مصر فى الألعاب المختلفة والذين تأهلوا لأوليمبياد طوكيو 2020 بضرورة وضع برامج إعداد قوية للأوليمبياد تمكنهم من تحقيق إنجاز وحصد الميداليات.

وتعانى معظم الاتحادات الرياضية من أزمة مالية تعوق تنفيذ خططها وبرامجها. خاصة أن لاعبى بعض هذه اللعبات يحتاجون إلى معسكرات خارجية للاحتكاك واكتساب الخبرة.

وقد اتفق مسئولو اتحاد الملاكمة برئاسة عبدالعزيز غنيم مع اتحادات كوبا والمغرب والسنغال لخوض منتخب الفراعنة 3 معسكرات خارجية فى الفترة من 20 إلى 29 فبراير المقبل.

ويسعى الاتحاد لتوفير المعسكرات من

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أجل إعداد اللاعبين قبل بطولة أفريقيا بداكار والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقد تأهل حتى الآن 33 لاعبا ولاعبة من مختلف الألعاب لأوليمبياد طوكيو سواء على مستوى منافسات الفردى أو الفرق أو الزوجى المختلط منهم محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة بعد تحقيق المركز الخامس فى بطولة العالم.

كما تأهل عبدالخالق البنا لاعب منتخب مصر للتجديف بعد حصوله على الميدالية الذهبية فى بطولة أفريقيا التى

أقيمت بتونس خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ أكتوبر الجارى، بينما تأهل منتخب قفز الحواجز «فروسية» من خلال دورة الألعاب الافريقية بالمغرب.. ويضم المنتخب الفرسان سامح الدهان وعبدالقادر سعيد ونائل نصار ومحمد طاهر زيادة.

وحجزت رياضة الشراع مقعدين لمصر فى أوليمبياد طوكيو 2020، بتأهل اللاعبة خلود منسى واللاعب على نبيل بدوى، وفى الجمباز تأهلت ماندى عصام، فى التنس ميار شريف.

وتأهل السباح المصرى على خلف الله من خلال بطولة العالم بكوريا، وكذلك منتخب سيدات مصر للسباحة التوقيعية والذى يضم نهال سعفان - ليلى محسن - نورا عزمى - فريدة رضوان - جيدا شرف - ملك توسون - دارا تامر - هنا هيكل.