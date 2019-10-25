تحديد موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2019

هحددت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الموعد الرسمي لمباراتي نهائي دوري أبطال آسيا 2019، اليوم الجمعة، بعد 48 ساعة من تمكن نادي اوراوا الياباني من تجاوز جوانزهو الصيني في إياب نصف النهائي بهدف دون رد.
وقرر الاتحاد الآسيوي استضافة الهلال للمباراة الاولى للنهائي يوم 9 نوفمبر على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، عند الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وستكون مباراة الإياب على ملعب اوراوا “سايتاما” يوم 24 نوفمبر، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت اليابان، 13:00 بتوقيت السعودية.
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