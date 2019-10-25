رياضة | رقم سلبي صادم في هجوم ريال مدريد

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يعتبر دائماً تسجيل الأهداف أحد أعظم أصول ريال مدريد طوال تاريخه ومع ذلك ، فإن المباريات الأخيرة تركت الانطباع بأن الجانب الحالي لزين الدين زيدان يخلق فرصًا أكثر بكثير مما يمكن أن ينتهي.

وتعد هذه الفرص الضائعة كلفتهم انتصارًا حيويًا على غلطة سراي في دوري الأبطال وفي المباريات الـ 12 المباراة التي لعبها ريال مدريد حتى الآن هذا الموسم ، حصلوا على 75 طلقة على الهدف و 19 هدفًا في المجموع ، مما منحهم معدل نجاح بنسبة 25.3 %.

ينخفض ​​معدل النجاح هذا إلى تسعة بالمائة إذا أخذت في الاعتبار الطلقات المستهدفة أو المستهدفة أو المحظورة (211) وتم تحسين عدد هذه الأهداف المكونة من 19 هدفًا من خلال 17 فريقًا آخر من أفضل خمس بطولات في أوروبا إنه أقل 20 من مانشستر سيتي ، الذي سجل 39 هدفا في نفس العدد من المباريات ، مع بايرن ميونيخ (38) وليفربول (31) تشكل المراكز الثلاثة الأولى.

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بالنسبة إلى المنافسين المحليين لريال مدريد ، نجح برشلونة في تحقيق 27 هدفًا حتى الآن في هذه الموسم ، بينما سجل فياريال 20 هدفًا.

احتاج فريق مانشستر سيتي إلى 90 هدفًا في الهدف ليسجل 39 هدفًا بمعدل نجاح 43.4% ، لكن هذا ليس غزيرًا مثل برشلونة ، الذي سجل 27 هدفًا في 61 هدفًا فقط وقوة في العمق للأمام وعلى الرغم من هذه الشخصيات المذهلة ، فإن ريال مدريد يتباهى بمجموعة رائعة من خيارات الهجوم.

لدى زيدان تسعة مهاجمين متاحين له في كريم بنزيما ولوكا يوفيتش وإيدن هازارد وجاريث بيل ولوكاس فاسكويز وفينيسيوس جونيور ورودريجو غوز وإبراهيم دياز وماريانو دياز ، ناهيك عن المصاب ماركو أسينسيو.

سيتطلع لوس بلانكوس بالتأكيد إلى تحسين كفاءته أمام المرمى عندما يواجه ليجانيس في ملعب سانتياغو بيرنابيو يوم الأربعاء.