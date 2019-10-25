رياضة | مفاجآت في التشكيل المتوقع ليستر سيتي ضد ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في التشكيل المتوقع ليستر سيتي ضد ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ساوثامبتون الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي ليستر سيتي اليوم الجمعة 25 أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ساوثامبتون وليستر سيتي وملعب اللقاء

وتلعب مباراة ساوثامبتون وليستر سيتي اليوم بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سانت ميريز.

القنوات الناقلة لمباراة ساوثامبتون وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

وستذاع مباراة ساوثامبتون وليستر سيتي اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD2" بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيل ليستر سيتي المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل نادي ليستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى : شمايكل

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في خط الدفاع : بيريرا، إيفانز، سويونكو، تشايلويل

في خط الوسط : نديدي، هارفي بارنيس، يوري تيليمانس، آيوزي بيريز

في خط الهجوم : جيمي فاردي

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي ليستر سيتي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

بينما يتواجد نادي ساوثامبتون في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط من أصل 9 مباريات خاضها الفريق أيضا في بطولة الدوري.

متصدر جدول الدوري الإنجليزي

ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.