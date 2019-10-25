رياضة | ترتيب الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة العاشرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة العاشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير كرة القدم اليوم الجمعة 25 أكتوبر إنطلاق منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباريات اليوم بالدوري الإسباني

وستلعب اليوم مباراة واحده ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطل بطولة الدوري الإسباني الممتاز بين نادي فياريال ونادي ليجانيس.

بينما ستلعب غدا السبت 26 أكتوبر ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز فيما ستلعب باقي مباريات الجولة يوم الأحد 27 أكتوبر.

ولن تشهد هذه الجولة تواجد نادي ريال مدريد أو نادي برشلونة نظرا لتأجيل موعد مباراة الكلاسيكو.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي بلد الوليد يوم الثلاثاء القادم 29 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

بينما يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نادي ليجانيس يوم الأربعاء القادم 30 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري.

ترتيب الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة العاشرة

ويستعرض موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة العاشرة كالآتي:

1- برشلونة: 19 نقطة.

2- ريال مدريد: 18 نقطة.

3- غرناطه: 17 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد: 16 نقطة.

5- ريال سوسييداد: 13 نقطة.

Advertisements

6- خيتافي: 13 نقطة

7- فالنسيا: 13 نقطة.

8- إشبيلية: 13 نقطة.

9- أتلتيك بلباو: 12 نقطة.

10- فياريال: 11 نقطة.

11- ليفانتي: 11 نقطة

12- أوساسونا: 11 نقطة.

13- بلد الوليد: 10 نقاط.

14- مايوركا: 10 نقاط.

15- إيبار: 9 نقاط.

16- سيلتا فيجو: 9 نقاط.

17- ريال بيتيس: 9 نقاط.

18- ألافيس: 8 نقاط.

19- إسبانيول: 5 نقاط.

20- ليجانيس: نقطتين.