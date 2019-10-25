رياضة | بعد نهاية مباراة الزمالك بتأهله.. ماذا يقدم الفارس الأبيض في تاريخ مشاركاته بدور المجموعات؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد نهاية مباراة الزمالك بتأهله.. ماذا يقدم الفارس الأبيض في تاريخ مشاركاته بدور المجموعات؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنتهت مباراة الزمالك مع نظيره جينيراسيون السنغالي، بفوز الفارس الأبيض بهدف دون مقابل، في المبارة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس على ستاد السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحجز الزمالك بذلك بطاقة العبور الأخيرة لدور المجموعات.

مبارة الزمالك تضعه في المجموعة الأولى

وكانت مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، قد أوقعت الزمالك في المجموعة الأولى، والتي ضمت أيضًا كلًا من مازيمبي الكونجولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي، وتعد هذه المشاركة العاشرة للزمالك في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقا، لم يتمكن من التأهل للدور التالي خلال التسعة مشاركات السابقة سوى 3 مرات فقط، بينما ودع البطولة من هذا الدور في 6 نسخ.

وبعد نهاية مباراة الزمالك بتأهله، يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" ماذا يفعل الزمالك في تاريخ مشاركاته بدور المجموعات في التقرير التالي:

دوري أبطال أفريقيا موسم 1997

ودع الزمالك دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثاني خلف أشانتي جولد، برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة في مثلهما، وذلك عندما كانت تقام البطولة بنظام مجموعتين من 4 أندية لكل مجموعة على أن يتأهل المتصدر للدور النهائي مباشرة.

دوري أبطال أفريقيا موسم 2002

تأهل الزمالك للدور نصف النهائي متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، ليتمكن بحصد لقب البطولة بعد تغلبه على نظيره الرجاء المغربي في النهائي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

دوري أبطال أفريقيا موسم 2005

صعد الزمالك للدور نصف النهائي، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 لقاءات والخسارة في مباراة واحدة.

دوري أبطال أفريقيا موسم 2008

خرج الزمالك من دور المجموعات مبكرًا بعد تذيله للمجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين والخسارة في 3 مواجهات.

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دوري أبطال أفريقيا موسم 2012

ودع الزمالك المجموعات مبكرًا بعد تذيله للمجموعة الثانية، برصيد نقطتين جمعها من التعادل في مباراتين والخسارة في 4 مواجهات.

دوري أبطال أفريقيا موسم 2013

ودع الزمالك دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في 3 مبارايات.

دوري أبطال أفريقيا موسم 2014

ودع الزمالك المجموعات مبكرًا بعد تذيله للمجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في 4 مواجهات.

دوري أبطال أفريقيا موسم 2016

صعد الزمالك للدور نصف النهائي، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بعد انسحاب وفاق سطيف الجزائري، ليتأهل الفارس الأبيض بعد الفوز في مباراتين والخسارة في مثلهما.

دوري أبطال أفريقيا موسم 2017

ودع الزمالك دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في 3 مباريات والخسارة في مباراتين.

مباراة الزمالك الأولى في دور المجموعات

يصطدم الزمالك بنظيره مازيمبي الكونجولي في المباراة الأولى التي تجمع بينهما يوم 29 نوفمبر الجاري، في افتتاح دور المجموعات للبطولة الأفريقية.