شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بايرن ميونخ السابق يحذر البافاري من الأفراط في مولر والان مع التفاصيل

حذر نجم بايرن ميونخ السابق ديتمار هامان، الفريق الألماني من بيع توماس مولر، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وكان ذلك خلال مقال تم نشرة بموقع "سكاي سبورتس".

سبب الأفراط في اللاعب

جاء ذلك بسبب عدم اعتماد نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ، عليه بشكل أساسي هذا الموسم، مما ارتبط إسم اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق.

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وقال هامان، في حال بيع توماس مولر، سيكون ذلك حلاً قاتلا لبايرن ميونخ، بسبب انه شخصية مهمة وفعاله بالنسبة للفريق.

وأتم نجم البايرن السابق، لا يمكن الإستغناء عن كلمة مولر في غرفة خلع الملابس.