شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع وموعد مباراة تشيلسي وبيرنلي والان مع التفاصيل

سيكون نادي تشيلسي الإنجليزي مدعواً لزيارة ملعب "تيرف مور" لمواجهة بيرنلي صاحب الأرض في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. موقف الفريقين في الدوري يحتل البلوز المركز الرابع في ترتيب البرمييرليج برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة. التشكيل المتوقع للفريقين من المتوقع أن يدخل فرانك لامبارد المباراة بالأسماء الآتية. حراسة المرمى: كيبا خط الدفاع: أزبليكويتا - توموري - زوما - ألونسو خط الوسط: جورجينيو - كوفاسيتش - ماسون مونت Advertisements خط الهجوم: ويليان - تامي أبراهام - كالوم هودسون أودوي بينما سيدخل المدرب شون دايش المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: بوبي خط الدفاع: لوتون - تاركوفيسكي - بين مي - إيريك بيتيرز خط الوسط: ماكنيل - ويستوود - هيندريك - برادي. خط الهجوم: كريس وود - جاي رودريجيز. موعد المباراة والقنوات الناقلة تنقل المباراة على قناة bein sports 2 في تمام السادسة والنصف مساء السبت بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع وموعد مباراة تشيلسي وبيرنلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.