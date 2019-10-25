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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليستر سيتي في مواجهة ساوثهامبتون من أجل الوصافة في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019
تعود منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز للأنطلاق مرة أخري، اليوم الجمعة، عندما يحل ليستر سيتي ضيفاً على ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريمرليج، في المباراة التي ستقام على ملعب سانت ميريز.
حيث يسعى ليستر سيتي للتقدم للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتاً، خصوصاً بعد الإنطلاقة القوية للفريق منذ بداية الموسم مع المدرب برندان رودجرز.
بينما يسعى ساوثهامبتون لتحقيق الإنتصار على ليستر للهروب من النفق المظلم، خصوصا أن الفريق يعاني منذ بداية الموسم من سوء النتائج.
ترتيب الفريقين في البريميرليج
ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز السابع العشر برصيد 8 نقاط.
تشكيل ليستر سيتي المتوقع ومن المتوقع أن يدخل نادي ليستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى :- شمايكل خط الدفاع :- بيريرا، إيفانز، سويونكو، تشايلويل خط الوسط :- نديدي، هارفي بارنيس، يوري تيليمانس، آيوزي بيريز خط الهجوم :- جيمي فاردي
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