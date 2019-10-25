شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض خوض وديات قبل المعسكر الخارجي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتحفظ الجهاز الفني للاهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على فكرة خوض مباريات ودية قبل المعسكر الخارجي الذي سيُقيمه الفريق خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن الفريق لن يخوض أية مباريات ودية قبل السفر إلى الخارج نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل لخوض معسكر إعداد مصغر استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف أن الفريق سيكتفي بخوض التدريبات اليومية حتى موعد السفر إلى إحدى الدول العربية في الموعد السابق ذكره ، موضحاً أن مكان المعسكر لم يتحدد بعد، حيث تشهد الساعات المقبلة حسم الأمر بعد المفاضلة بين الإمارات والكويت وعمان.

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وقرر الجهاز الفنى للأهلى إقامة معسكر خارجى للفريق سيكون في الإمارت بنسبة 90 % ويستمر المعسكر الخارجى لمدة أسبوع تقريباً يخوض خلاله الأحمر مباراتين وديتين أمام فريقين إماراتيين بنسبة كبيرة سيتم الاتفاق معهما خلال الفترة المقبلة.

ويعقد مسئولو الأهلى جلسة مع رينيه فايلر من أجل الترتيب للفترة المقبلة التى لن تشهد ارتباطات رسمية، بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدورى الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

واتفق مسئولو الأهلى مع فايلر على إقامة معسكر خارجى يخوض خلاله مباراتين بدون عدد كبير من لاعبي الفريق لتواجدهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، حيث يخوض المنتخب الأول مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021) فيما سيخوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمصر.