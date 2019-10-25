شكرا لقرائتكم شوقى غريب يستقر على ضم بديل لـ محمد محمود فى الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن ضم لاعب بديل لمحمد محمود الذى تعرض لإصابة الرباط الصليبى مع النادى الأهلى، مؤكداً أن القائمة تضم 26 لاعباً وبطولة أمم أفريقيا 2019 تحتاج إلى 21 لاعباً فقط بناء على لائحة الكاف.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتضم قائمة منتخب مصر الأولمبى 27 لاعباً هم فى حراسة المرمى عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى ومصطفى شوبير وفى الدفاع أسامه جلال ومحمود مرعى ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبدالسلام ومحمد صادق وأحمد أبوالفتوح واحمد ايمن وكريم العراقى وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر وأحمد حمدى، وفى خط الهجوم رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدى ومصطفى محمد وصلاح محسن واحمد ياسر ريان وناصر منسى بعد استبعاد محمد محمود للإصابة بالرباط الصليبى مع الأهلي.

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وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون وغانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب انتهاء مباراة مصر ومالي.