نادر شوقي: أحمد فتحي لن ينضم للمنتخب بسبب أزمة "الشارة" مع صلاح

قال نادر شوقي، وكيل اللاعب أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، إن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، طالب اللاعب بالتنازل على شارة قيادة الفراعنة لزميله محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال مصدر داخل منتخب مصر "للوطن" أن هناك جلسة جمعت مؤخرا بين محمد بركات مدير المنتخب، وأحمد فتحي قائد الفراعنة، و أن محمد بركات فاجأ "فتحي" بطلب يشبه الاستئذان باستعادة شارة قيادة المنتخب منه ومنحها لمحمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال معسكر المنتخب المقبل.

وأضاف شوقي في تصريحات تلفزيونية: "الجهاز الفني للمنتخب طالب أحمد فتحي بالتنازل عن شارة قيادة منتخب مصر لزميله محمد صلاح، لكنه رفض ذلك، بشكل حاسم، وأكد أنه حق أصيل له أن يكون قائد المنتخب الوطني".

وتابع وكيل أعمال ظهير الأهلي: "أحمد فتحي لن ينضم لصفوف المنتخب الوطني حال سحب شارة القيادة منه، وحسب اعتقادي فإن محمد صلاح سيرفض أخذ شارة القيادة في ظل وجود فتحي".

وأكد المصدر، أن الأمر صدم فتحي، والذي نال شرف حمل شارة قيادة المنتخب بعد مشوار طويل مع الفراعنة ومشاركات وبطولات كبيرة ومهمة، موضحا: "فتحي رفض هذا المطلب بشكل قاطع بعيدا عن علاقته القوية والمميزة بصلاح"، مؤكدًا أنه "حقه الأدبي كونه حصل عليها بعد رحلة كفاح مع المنتخب".

مشاركات أحمد فتحي مع المنتخب

شارك أحمد فتحي مع المنتخب الوطني الأول في 130 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف.

أما عن البطولات التي شارك فيها مع الفراعنة على الصعيد الدولي، فقد جاءت كالتالي:

- كأس العالم 2018 مع المنتخب الأول.

- أولمبياد لندن 2012 مع المنتخب الأوليمبي.

- بطولتان بكأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الأول.

- كأس العالم للشباب 2003 مع منتخب الشباب.

- 5 بطولات أفريقية في 2004-2006-2008-2010-2017.

- كأس القارات عام 2009.

مشاركاته وأهدافه مع مختلف الأندية التي لعب لها:

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الإسماعيلي: لعب: 87 مباراة سجل: 18 هدفا.

شيفيلد: لعب: 3 مباريات سجل: 0.

كاظمة الكويتي: لعب: 21 مباراة سجل: 1.

هال سيتي: لعب: 7 مباريات سجل: 0.

أم صلال القطري: لعب: 23 مباراة سجل: 1.

الأهلي: لعب: 324 مباراة سجل: 24 هدفا.

بطولاته رفقة مختلف الأندية:

- الدوري المصري: 10 مرات.

- كأس مصر: مرة وحيدة.

- كأس السوبر المصري: 3 مناسبات.

دوري أبطال أفريقيا: 3 مرات.

- كأس الكونفدرالية: مرة وحيدة.

- كأس السوبر الأفريقي: مرتين.

مشاركات صلاح مع المنتخب

شارك محمد صلاح مع المنتخب الوطني الأول في 67 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 41 هدفًا، ومع المنتخب الأولمبي بلغت إجمالي عدد مشاركات نجم الريدز 15 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف، وشارك "صلاح" مع منتخب الشباب في 11 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف.