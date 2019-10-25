شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض يطمئن جماهير الكرة المصرية على حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن وائل رياض نجم النادى الأهلى السابق ومدرب منتخب مصر الأوليمبى جماهير الكرة المصرية على حالته الصحية بعد إجرائه جراحة فى الفترة الأخيرة.
وكتب شيتوس عبر تويتر، "اللهم لك الحمد والشكر، أنا بشكر كل اللي سأل عليا تليفونياً أو قام بزيارتى أو دعا لي برسالة شفاء، والحمد لله أنا في نعمة من ربنا".
اللهم لك الحمد والشكر ، أنا بشكر كل اللي سأل عليا تليفونياً أو قام بزيارتي أو دعا لي برسالة شفاء ، والحمد لله أنا في نعمة من ربنا.
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