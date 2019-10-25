شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بعثة المصرى البورسعيدى تؤدى صلاة الجمعة فى سيشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى عبر فيس بوك جانبا من أداء بعثة الفريق صلاة الجمعة فى سيشل.

ويستعد النادى المصرى البورسعيدى لمواجهة كوت دي اور بطل سيشل، والمقرر إقامتها باستاد لينيتيه فى الثانية ظهر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة – الرابعة بتوقيت فيكتوريا، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

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وسافر إيهاب جلال المديرالفني للفريق البورسعيدي بقائمة تضم 20 لاعبا لموجهة بطل سيشل وهم: أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته ، كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، عمر كمال عبد الواحد، فريد شوقي، حجاج عويس ، عمرو موسى ، أحمد ياسر ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن علي ، سعيد سينبوري ، حسين رجب ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو ، شيخ موكورو، فيما شهدت القائمة استبعاد محمود حمد وعبدالناصر دى ماريا؛ للإيقاف.