شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. محمد صلاح ينهى أزمة شارة المنتخب بهذا القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولو منتخب مصر بقيادة حسام البدري أزمة شارة القيادة لمنتخب مصر، التى أثيرت خلال اليومين الماضيين فى الساحة الكروية.

وكشف مصدر مسئول بمنتخب مصر أن محمد صلاح لم يطلب الحصول على شارة القيادة للمنتخب، وأن منحه الشارة جاء نوعاً من التكريم لإنجازات اللاعب من قبل اتحاد الكرة والمنتخب، بعد حصوله على المركز الثالث والرابع كأفضل لاعب فى العالم.

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ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض معسكر فى الأول من نوفمبر المقبل، تمهيداً لخوض ودية أمام جيبوتى أو ليبريا فى إطار الإعداد لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر بالقاهرة ثم السفر لمواجهة جزر القمر فى الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام بالكاميرون.

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