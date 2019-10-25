شكرا لقرائتكم خبر عن كشف طبى للاعبى الزمالك فى المنتخب الأوليمبي غداً بسبب أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى رباعى الزمالك مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد صبحي ومحمد عبد السلام، لاعبى منتخب مصر الأوليمبي كشفا طبيا غدا، السبت، بأحد المستشفيات المعتمدة من أجل إرساله إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للتعريف بالحالة الطبية لكل لاعب، بناءً على تعليمات الاتحاد الأفريقى قبل المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتضم قائمة منتخب مصر الأوليمبى 27 لاعباً هم فى حراسة المرمي عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي و مصطفي شوبير و فى الدفاع أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبدالسلام و محمد صادق و أحمد أبوالفتوح و احمد ايمن و كريم العراقي و فى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد حمدى، وفى خط الهجوم: رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي ومصطفي محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وناصر منسي بعد إستبعاد محمد محمود للإصابة بالرباط الصليبي مع الأهلي.

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أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الكاميرون و غانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب إنتهاء مباراة مصر و مالي.