شكرا لقرائتكم خبر عن معتصم سالم يحتفل بعيد ميلاد نجله بقميص الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل معتصم سالم ، نجم الإسماعيلى السابق، بعيد ميلاده نجله مروان بنشر صورة له بقميص الدراويش على تويتر، وعلق عليها قائلا، "كل سنة وأنت طيب يا مروان.. ربنا يهديك ويحافظ عليك.. مروان معتصم سالم".

ولعب معتصم سالم فى العديد من الأندية المصرية، ومنها جولدى ثم الإسماعيلي وسموحة والمقاولون العرب وبتروجت والشرقية، واختتم مسيرته فى نادى القناة قبل أن يعلن اعتزاله مكتفياً بالفترة التى قضاها مع الساحرة المستديرة.

يذكر أن الفترة الأطول لمعتصم سالم في الملاعب كانت في صفوف النادي الإسماعيلي.

كل سنه وانت طيب يا مروان