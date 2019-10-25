شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك ينهى عقدة الأندية المصرية مع السنغالية بعد 19 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى الزمالك فى تحطيم عقدة الأندية السنغالية مع نظيرتها المصرية، والتى استمرت 19 عاماً، بعدما حقق الفوز على نظيره جينراسيون فوت بطل السنغال بهدف دون رد فى إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى ليكون الفوز الأول لفريق مصرى على أسود التيرانجا منذ 19 عامًا، حيث جاء الانتصاران المصريان على فرق السنغال عام 2000.

الفرق السنغالية تمكنت من تحقيق تفوق واضح على نظيرتها المصرية فى سجل المواجهات التى جمعتهما من قبل، والتى تبلغ 9 مواجهات قبل صدام أمس، إذ تمكن أسود التيرانجا من تحقيق الانتصار على الفرق المصرية فى 5 مناسبات، مقابل فوزين فقط للفرق المصرية، بالإضافة إلى تعادلين.

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مواجهات الزمالك أمام الفرق السنغالية جاءت بواقع 3 مباريات، حيث فاز فى مباراة وخسر مباراتين، إذ حقق الفوز على أسيك نديامبور بنتيجة 3-1 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 2000، قبل أن يخسر في لقاء العودة بهدف نظيف، ثم خسر الفارس الابيض أمام جينيراسيون فوت في السنغال بذهاب دور الـ32 من النسخة الجارية بهدفين مقابل هدف.

وعن باقى الـ6 مباريات التي خاضتها الفرق المصرية أمام نظيرتها السنغالية، فجاءت بواقع 4 مباريات لعبها الأهلي أمامهم، فاز فى مباراة وخسر مباراتين، وتعادل فى واحدة، كما لعب المقاصة أمام جينيراسيون فوت عام 2018 فخسر ذهابا بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يتعادل سلبيًا فى مصر.