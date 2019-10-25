شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا مونشنغلادباخ يخطف نقطة من فك الذئاب والان مع التفاصيل

خطف بوروسيا مونشنغلادباخ نقطة ثمينة من فم روما الإيطالي في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن إطار الجولة الثالثة من منافسات دورى المجموعات بكأس الاتحاد الأوروبي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف .

تقدم روما بالهدف الاول في الدقيقة ٢٢ من زمن الشوط الأول عن طريق لاعب وسط الفريق الشاب زانيولو براسية متقنة من عرضية ولااروع نفذها فيرتوت من ضربة ركنية ، لينهي الشوط الأول بتقدم روما بهدف مقابل لاشيء ، من ضربة جزاء وهمية سجل الألمان هدف التعديل عن طريق مهاجم بروسيا لارس ستيندل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ، لتنتهي المقابلة بالتعادل الإيجابي .

بهذه النتيجة واصل روما تصدر مجموعته بخمس نقاط في المركز الأول بينما استمر بروسيا مونشنغلادباخ في المركز الرابع والاخير بالمجموعة برصيد نقطتين.