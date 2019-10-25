لاتسيو يسقط بهدفين مقابل هدف في سيلتيك بارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

خسر لاتسيو الإيطالي بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه سيلتيك الاسكتلندى ، علي أرضية ملعب سيلتيك بارك ضمن إطار الجولة الثالثة من منافسات دورى المجموعات بكأس الاتحاد الأوروبي .



كما كان متوقع بدأ رجال سيمونى انزاجي في الضغط المبكر علي أصحاب الأرض سيلتيك بحثاً عن هدف مفاجئ يربك به حسابات الاسكتلنديون ، سيطر لاتسيو علي مجريات الشوط الأول بالمناصفة مع سيلتيك ، إلا أن جاءت الدقيقة ٤٠ من زمن الشوط الأول لتشهد الهدف الاول لنسور روما عن طريق جناحه الاول لازارى من تمريرة حاسمة للجناح الأرجنتيني خواكين كوريا، انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف علي حساب صاحب الأرض بهدف مقابل لاشيء.

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في الشوط الثاني تغير أداء سيلتيك كليا وهاجم لاتسيو من الدقيقة الأولي بحثا عن التعويض الا أن جاءت الدقيقة ٦٧من زمن الشوط التانية تعلن عن تسجيل سيلتيك اول اهداف في المباراة وهدف التعادل عن طريق صانع الألعاب ريان كريستي من تمريرة متقنة من مهاجم سيلتيك اوسون ادوارد .

وسط هجوم متواصل من جانب لاتسيو بحثا عن هدف الفوز، حصل سيلتيك علي ضربة ركنية في الدقيقة ٨٨ من زمن المباراة ، ينفذها بإتقان ريان كريستي لتصل علي رأس المدافع كريستوفر جوليان دون وجود اي رقابة من مدافعي لاتسيو ليسكنها شباك ستراكوشا حارس لاتسيو، لتنتهي المباراة لصالح سيلتيك بهدفين مقابل هدف. .

بهذه النتيجة واصل سيلتيك تصدره المجموعة برصيد ٧ نقاط بينما وقف رصيد لاتسيو الإيطالي عند رصيد ٣نقاط في المركز الثالث .