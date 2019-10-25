تعرف على جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019

تقام اليوم الجمعة، عددًا من المباريات المرتقبة في أكثر من منافسة، حيث نشاهد مباراة واحدة فقط في كل دوري، بالأضافة إلى عدد من المباريات في الدوري السعودي والأماراتي.



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

مباراة الفيحاء × الفتح، الساعة 5:00 وتذاع عبر فضائية الكأس.

مباراة ضمك × الرائد، الساعة 5:20 وتذاع عبر فضائية الكأس 2.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

مباراة فجيرة × العين، الساعة 4:15.

مباراة بنى ياس × خورفكان، الساعة 4:15.

النصر × شباب الأهلى، الساعة 7:00.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مباراة ساوثهامبتون × ليستر سيتي، وتذاع على فضائية بي إن سبورتس 2، في تمام الساعة التاسعة.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مباراة فياريال × ألافيس، وتذاع عبر فضائية بي إن سبورتس 3، في تمام الساعة التاسعة.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

مباراة هيلاس فيرونا × ساسولو وتنقل على فضائية بين إن سبورتس 4، الساعة 8:45.

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

مباراة ماينز × كولن، وتذاع على بي إن سبورتس 5، الساعة 8:30.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

مباراة نانت × موناكو، وتذاع على فضائية بي إن سبورتس6، الساعة 8:45.