شكرا لقرائتكم كهربا يطارد مدرب الأهلي رينيه فايلر للموافقة على انضمامه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطارد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا المحترف بالدوري البرتغالي، المدير الفني للنادي الأهلي عبر وسطاء للحصول على موافقته بالانضمام للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن اللاعب عبر وكيله وعدد من المقربين له داخل القلعة الحمراء عرضوا على المدرب السويسري وضع لائحة جزاءات انضباطية خاصة للاعب حال إتمام التعاقد معه، وذلك للتأكيد على تقديم اللاعب أية تنازلات من الممكن أن تمنحه التواجد بين جدران القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الوسطاء لم يحصلوا على أية ردود من المدير الفني السويسري والذي سبق وأن أبدى تحفظه على التعاقد مع محمود كهربا خلال الفترة المقبلة.