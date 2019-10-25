شكرا لقرائتكم دونجا يواصل التأهيل بأحد المراكز الخاصة قبل العودة لتدريبات الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل محمود عبد العاطى دونجا لاعب الاسماعيلى أداء التدريبات التأهيلية بأحد مراكز التأهيل بالقاهرة ، حيث يحتاح مدة 5 أيام حتى يصبح جاهزاً للمشاركة مع الدراويش فى التدريبات الجماعية استعداداً للاستحقاقات المقبلة .

وخضع محمود عبد العاطى “دونجا” لإجراء أشعة أثبتت إصابته بشد من الدرجة الأولى فى العضلة الخلفية، على خلفية مشاركته بمواجهة الفريق أمام حرس الحدود بمسابقة الدورى المحلى التى خسرها الاسماعيلى بهدف دون رد

الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع فى ظل تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية.

Advertisements

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تتبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.