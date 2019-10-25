شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يجتمع بالشيخ زايد لمناقشة تداعيات أزمة تأجيل الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع مجلس إدارة النادى الأهلي عصر غد السبت، بفرع الشيخ زايد من أجل مناقشة عدة أمور وقضايا رياضية وإنشائية وإدارية فرضت نفسها على الساحة الأهلاوية خلال الفترة الماضية، بجانب التطرق لتداعيات أزمة تأجيل بطولة الدوري، التى شغلت الجميع خلال الفترة الماضية قبل أن يتم حسمها بتأجيل المسابقة لما بعد أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

ويترأس اجتماع الغد، محمود الخطيب رئيس النادى الذى مكث فى منزله خلال العشرة أيام الماضية بعد عملية الحقن التى خضع لها الخميس قبل الماضى بالمستشفى الملكى بالإسكندرية للتخلص من آلام الظهر التى انتابته الفترة الأخيرة، وهى المرة الثانية التى يخضع فيها الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.

ونصح الدكتور أحمد فرهود رئيس الأهلى بعدم بذل أى مجهود لمدة عشرة أيام منذ أجراء عملية الحقن، وقال الطبيب المعالج للخطيب، أن الأخير سبق وأجرى 3 عمليات جراحية فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه لاتباع إحدى الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحى الرابع.

وبعدما قضى الخطيب بعشرة أيام تقريباً فى منزله دعا لاجتماع غداً بالشيخ زايد لمناقشة عدة ملفات خاصة بالنادي.