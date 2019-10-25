شكرا لقرائتكم 12 لاعبا فى مران الإسماعيلى الأحد المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ الجهاز الإدارى بالنادى الإسماعيلى، 12 لاعباً بالفريق الأول بعودتهم للتدريبات الأحد المقبل وهم اللاعبون الذين لا يشاركون بصفة أساسية، بالإضافة للمصابين، وذلك حتى يحافظ المستبعدون على جاهزيتهم الفنية والبدنية، ويستغل المصابون هذه الفترة لإنهاء برامج تأهيلهم قبل عودة الفريق للتدريب بشكل جماعى الخميس المقبل .

ومنح الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش، لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع فى ظل تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تتبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

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وكان الإسماعيلى حقق فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد، فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.