محمد صلاح يغلق أزمة شارة قيادة المنتخب ويتمسك بمنحها للأقدم...

جدة - عمرو شويل أغلق مسئولو منتخب مصر بقيادة حسام البدري أزمة شارة القيادة لمنتخب مصر، بعد الاتفاق على منحها للأقدم داخل صفوف الفريق.

كشف مصدر مسئول بمنتخب مصر أن محمد صلاح لم يطلب الحصول على شارة القيادة للمنتخب، وأن منحه الشارة جاء كنوع من التكريم لإنجازات اللاعب من قبل اتحاد الكرة والمنتخب بعد حصوله على المركز الثالث والرابع كأفضل لاعب فى العالم.

تابع المصدر أن محمد صلاح لم يطلب الحصول على شارة القيادة، وأن الفكرة جاءت من قبل جهاز المنتخب، وأن اللاعب يفضل استمرار منح الشارة للاعب الأقدم فى صفوف الفراعنة خلال المعسكرات المقبلة.

Advertisements

شهدت الجلسة الأخيرة التى عقدت منذ أيام وجمعت محمد بركات مدير منتخب مصر مع أحمد فتحى لاعب الأهلى، اعتذار الأخير عن عدم التواجد فى معسكر منتخب مصر المقبل، المقرر انطلاقه فى شهر نوفمبر فى حالة عدم حصوله على شارة القيادة بصفته الأقدم داخل صفوف الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض معسكر فى الأول من نوفمبر المقبل تمهيداً لخوض ودية أمام جيبوتى أو ليبريا فى إطار الإعداد لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر بالقاهرة ثم السفر لمواجهة جزر القمر فى الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام بالكاميرون.

عقد محمد بركات مدير منتخب مصر مع أحمد فتحى لطلب منح الشارة إلى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر وهو ما تحفظ عليه فتحى خلال الجلسة وأكد أن الشارة حق أصيل له لأنه الأقدم وفى حالة عدم الحصول على شارة القيادة فإنه يعتذر عن التواجد فى المعسكر المقبل وأكد أن هذا الأم ليس تقليلاً من صلاح ولكن لأن هذا حقه إلى جانب أن هذا هو النظام المتبع فى المنتخب المصري.