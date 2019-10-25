شارة الكابتن شرط تواجد أحمد فتحي في معسكر المنتخب بنوفمبر...

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جدة - عمرو شويل ربط أحمد فتحي لاعب الأهلي التواجد فى معسكر منتخب مصر المقبل المقرر إنطلاقه فى شهر نوفمبر بحصوله على شارة القيادة بصفته الأقدم داخل صفوف الفراعنة. شهدت الساعات الماضية جلسة جمعت محمد بركات مدير منتخب مصر مع أحمد فتحي لطلب منح الشارة إلى محمد صلاح نجم ليفربول و منتخب مصر وهو ما تحفظ عليه فتحي خلال الجلسة وأكد أن الشارة حق أصيل له لأنه الأقدم وهذا هو النظام المتبع داخل منتخب مصر منذ العديد من السنوات وفى حالة عدم الحصول عليها فسيعتذر عن الإنضمام لمعسكر المنتخب المقبل. كان نادر شوقى وكيل أعمال أحمد فتحي قد أكد أن هناك جلسة جمعت فتحي بمسئولو منتخب مصر وطلبهم الحصول على شارة القيادة لصالح محمد صلاح ، ولكن فتحي رفض الأمر ليس تقليلاً من صلاح ولكن لأن هذا حقه إلى جانب أن هذا هو النظام المتبع فى المنتخب المصري.

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