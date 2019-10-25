شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخطر 12 لاعباً بالتدريب الأحد المقبل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الجهاز الإدارى بالنادى الاسماعيلى 12 لاعباً بالفريق الأول بعودتهم للتدريبات الأحد المقبل، وهم اللاعبون الذين لا يشاركون بصفة أساسية بالإضافة للمصابين، وذلك حتى يحافظ المستبعدون على جاهزيتهم الفنية والبدنية، ويستغل المصابون هذه الفترة لإنهاء برامج تأهيلهم قبل عودة الفريق للتدريب بشكل جماعى الخميس المقبل.

الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع فى ظل تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.