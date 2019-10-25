أشرف بن شرقى يستعد لمغادرة القاهرة بعد تأهل الزمالك لدوري الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أشرف بن شرقى، لاعب نادى الزمالك ، صورة عبر حسابه الرسمى على تويتر أثناء استعداده لمغادرة القاهرة متوجهاً إلى المغرب لقضاء إجازته. وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إحالة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك إلى لجنة الانضباط لما بدر منه بعد انتهاء مباراة فريقه أمام المقاولون التى أقيمت يوم 19 أكتوبر الجارى. مواعيد مباريات الزمالك فى دور المجموعات:

مواعيد مباريات الزمالك فى دور المجموعات:

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