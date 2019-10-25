شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى خارج معسكر منتخب مصر فى نوفمبر بسبب الشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي عدم التواجد فى معسكر منتخب مصر المقبل، المقرر انطلاقه فى شهر نوفمبر فى حال عدم حصوله على شارة القيادة، بصفته الأقدم داخل صفوف الفراعنة.

وشهدت الساعات الماضية جلسة جمعت محمد بركات مدير منتخب مصر مع أحمد فتحى لطلب منح الشارة إلى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، وهو ما تحفظ عليه فتحى خلال الجلسة، وأكد أن الشارة حق أصيل له لأنه الأقدم، وهذا هو النظام المتبع داخل منتخب مصر منذ العديد من السنوات، وفى حال عدم الحصول عليها فسيعتذر عن الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل.

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وكان نادر شوقى وكيل أعمال أحمد فتحي قد أكد أن هناك جلسة جمعت فتحي بمسئولى منتخب مصر وطالبهم بالحصول على شارة القيادة لصالح محمد صلاح، ولكن فتحى رفض الأمر ليس تقليلاً من صلاح ولكن لأن هذا حقه إلى جانب أن هذا هو النظام المتبع فى المنتخب المصرى.