شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كهربا يطارد فايلر للموافقة على انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطارد الدولى المصرى محمود عبد المنعم كهربا ، المحترف بالدورى البرتغالى المدير الفنى للنادي الأهلي عبر وسطاء للحصول على موافقته بالانضمام للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واقترب محمود كهربا من الانضمام للقلعة الحمراء فى شهر يناير المقبل، بعد دفع الشرط الجزائى لفريقه أفيس البرتغالى، ولكن تبقى عقبة واحدة أمام إتمام انتقاله للأحمر هى موافقة السويسرى رينيه فايلر، الذى أبدى تحفظه على انضمام كهربا بسبب عدم الالتزام.

وقدم كهربا ضمانات للسويسرى فايلر تؤكد استعداده لكل شىء مقابل الانضمام للأهلى، للتفاصيل اضغط هنا