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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..محمد محمود..لا تبكي يا "حبيب" الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أسترح قليلاً وعد محاربًا، لم يفت الآوان، لازال هناك متسع من المعركة..كن قوياً جمهور الاهلى ينتظرك..ياللى أنت صابر على الوجع أصبر كمان خليك جدع..أن الله أذا أحب عبداً ابتلاه..المحنة أخرها فرحة..تلك كانت رسائل جماهير الأهلى لنجمها محمد محمود الذى تلقى صدمة قاسية منذ ساعات قليلة .
ففى 8 يناير 2019 تلقى محمد محمود خبر إصابته بالرباط الصليبى بعد أول مباراة بقميص النادى الأهلى ليبدأ اللاعب رحلة التعافى من الاصابة التى ظلت 279 يوماً حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الجارى ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الاهلى فى 23 اكتوبر الجارى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة المنتخب الاوليمبى فى بطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل بعد وجود اسمه فى القائمة الاولى التى أعلنها شوقى غريب .
ومنذ إعلان نبأ إصابة محمد محمود بالرباط الصليبى انهالت عبارات الدعم والمساندة على اللاعب سواء من زملاء اللاعب أو من جماهير الكرة المصرية بمختلف ميولها .
أكد الطبيب الألماني الذي أرسلت له إدارة الأهلي أشعة محمد محمود معاناته من قطع في الرباط الصليبي للقدم اليسري، وهو الأمر الذي يحتاج للعلاج لمدة 9 أشهر من تاريخ اجراء الجراحة.
وشهد مران الأربعاء الماضى إصابة محمد محمود نجم وسط الفريق وغادر اللاعب المران وتوجه للمستشفى، وأجري أشعة اثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي بالقدم الأخرى غير التي أجري فيها جراحة الصليبي منذ 9 أشهر.
في الوقت الذي نظمت مجموعة من جماهير الأهلي لوقفة أمام منزل اللاعب لتدعيمه في الأزمة على غرار ما حدث مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر المصاب.
الابتسامة لاتفارق وجه محمد محمود
الرباط الصليبى يحاصر محمد محمود
محمد محمود سيبدأ رحلة تحدى جديدة مع الصليبى
محمد محمود فى الاهلى
محمد محمود لم يهنأ بالقميص الأحمر
محمد محمود نجم الاهلى
محمد محمود ولحظات صعبة فى غرفة العمليات
نجم الاهلى فى لحظة مداعبة للكرة
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