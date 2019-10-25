5 أيام تفصل "دونجا" عن الانتظام فى مران الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم محمود عبد العاطى دونجا، لاعب النادى الاسماعيلى ، فى أداء بعض التدريبات التأهيلية بأحد مراكز التأهيل بالقاهرة لمدة 5 أيام حتى يصبح جاهزاً للمشاركة مع الدراويش فى التدريبات الجماعية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وخضع محمود عبد العاطى “دونجا” لإجراء أشعة أثبتت إصابته بشد من الدرجة الأولى فى العضلة الخلفية، على خلفية مشاركته بمواجهة الفريق أمام حرس الحدود بمسابقة الدورى المحلى والتى خسرها الإسماعيلى بهدف دون رد.
الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع فى ظل تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.
وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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