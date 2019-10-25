شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يطلب إقامة ودية الفراعنة فى نوفمبر "سرا" وبدون جماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، إقامة المباراة الودية للفراعنة الكبار المقرر لها أحد يومىّ 7 أو 8 نوفمبر المقبل، سرا وبدون جمهور على طريقة المباراة الودية التى أقامها المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب أمام جنوب افريقيا على ستاد الاسماعيلية مؤخرا.

ويفكر حسام البدرى جديا فى حالة إقامة المباراة الودية التى يجرى الاتفاق عليها حتى الأن، فى عدم إذاعة المباراة حيث ينوى تجريب بعض الجمل الفنية والتكتيكية خلال المباراة الودية قبل افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، أمام كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 نوفمبر المقبل.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا إلى منتخبىّ ليبيريا وجيبوتى لمواجهة أحدهما فى نوفمبر المقبل، بدون اللاعبين المحترفين ولم يتلق اتحاد الكرة ردا حتى الأن بشأن موقف أحد المنتخبين من مواجهة الفراعنة وديا.

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وكان حسام البدري طلب، من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة أول نوفمبر المقبل استعدادا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر ، لاسيما بعد تأجيل مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر لما بعد بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، والتى كان من المقرر إقامتها فى الفترة من 1 حتى 9 نوفمبر المقبل.

على صعيد متصل، طلب حسام البدرى، من اتحاد الكرة إقامة معسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم افريقيا 2021 فى القاهرة.

يأتى طلب حسام البدرى بإقامة المعسكر بالقاهرة رغم اقتراب المباراة من ستاد برج العرب بالإسكندرية، إلى أن المدير الفنى للفراعنة يرغب فى إقامة المعسكر والمباراة بالقاهرة خاصة وأن المنتخب سيطير إلى جزر القمر فى اليوم التالى لمباراة كينيا.