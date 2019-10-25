مرتضى يجدد هجومه على الخطيب.. ويعلن عودة كاسونجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمود الخطيب، نظيره في الأهلي، يضلل جماهير القلعة الحمراء، على هامش انتهاء الأزمة الأخيرة في أعقاب تأجيل مباراة القمة وما تبقى من الأسبوع الخامس والسادس للدوري المصري.

وقال مرتضى، في تصريحات لقناة "الحدث اليوم" الجمعة: "الخطيب يضلل جماهيره، قال في تصريحاته إنه ممتن لحضور القيادات الأمنية إلى منزله وحرصهم على المصلحة العامة، لكن ما نعلمه أن وزير الرياضة فقط هو من زار الخطيب".

وأضاف: "أشك أن القيادات الأمنية رفيعة المستوى كما يتحدث الخطيب طلبت منه خوض مباراة الجونة، أؤكد على مسؤوليتي للخطيب (لم يزورك أمين شرطة في بيتك) حيث أتواصل كل خمس ساعات مع الأمن دائمًا لأنني رجل دولة".

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وأكمل: "الخطيب تحدث أيضا عن عدم تحديد موعد لقاء القمة، رغم أن اتحاد الكرة أعلن إقامة اللقاء بعد نهاية مباريات الدور الأول للدوري. لا نريد افتعال أزمة جديدة بعد إنهاء الأزمات السابقة".

من جانبه، وجه مرتضى منصور انتقادات لعصام مرعي مدرب الزمالك: "شكر الجميع بعد الفوز على جينيراسيون في دوري الأبطال لكنه لم يشكر مجلس الإدارة رغم توفير كافة الإمكانيات للجهاز الفني وشراء أفضل اللاعبين".

وانتقل للحديث عن لاعبه الكونجولي كابونجو كاسونجو -بعد فسخ عقده مع الوداد المغربي الذي انتقل إليه معارًا- قائلا: "لا توجد أزمة بين اللاعب وإدارة النادي كما يتردد، وسينتظم في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "يجب إعادة الثنائي المغربي خالد بوطيب وأشرف بن شرقي لمركزيهما الأصليين في الملعب، بوطيب لا يلعب كمهاجم ثاني بل رأس حربة، وأشرف بن شرقي صانع ألعاب وليس جناحًا على الأطراف".