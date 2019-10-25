خاص.. حقيقة طلب صلاح شارة قيادة المنتخب بدلا من فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

لا يزال الجدل مستمرا حول منح محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، شارة قيادة منتخب مصر بعد تولي حسام البدري قيادة الفراعنة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي أقيل عقب الإخفاق في تجاوز ثمن نهائي أمم إفريقيا 2019.

وعلم الخليج 365 أن صلاح لم يطلب شارة قيادة منتخب مصر، في الوقت الذي يستعد فيه اللاعب حاليا للانتظام في المعسكر المقبل للفريق قبل مواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر القادم، في مستهل التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

وقام الجهاز الفني للمنتخب بعرض الأمر على صلاح، حيث أن هناك رغبة لمنح نجم ليفربول شارة القيادة.

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وكان أحمد فتحي حمل شارة قيادة منتخب مصر في مباراة بتسوانا الودية الأخيرة بعد استبعاد أحمد المحمدي قائد الفراعنة من المعسكر الأخير، والتي غاب عنها محمد صلاح، إلا أن لاعب الأهلي يرى بأنه الأحق لحمل شارة القيادة.

وطلب الجهاز الفني للمنتخب من فتحي التنازل عن شارة القيادة لصلاح، لكن لاعب الأهلي رفض الأمر، وأكد وكيله نادر شوقي أن صاحب الـ34 عاما لن ينضم إلى معسكرات الفراعنة في المرحلة المقبلة إذا سُحبت منه الشارة.

يُذكر أن حسام البدري أكد أن قواعد اختيار قائد المنتخب ليست ثابتة ومن الوارد أن تتغير، مؤكدًا أنه لن يتخذ القرار النهائي إلا قبل عقد جلسة مع اللاعبين الكبار لمناقشة الأمر معهم، مضيفًا أنه يهدف للمصلحة العامة للمنتخب.